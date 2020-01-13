Госсекретарь США сравнил "кровавые руки" Сулеймани и бен Ладена

Государственный секретарь США Майк Помпео провел параллель между иранским генералом Касемом Сулеймани и лидером террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. С соответствующим заявлением американский политик выступил в понедельник, 13 января, выступая в Стэнфордском университете.

Помпео сообщил, что на свете нет террориста, за исключением Усамы бен ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Касема Сулеймани. По словам госсекретаря США, иранский генерал убил более шестисот американских патриотов. Помпео подчеркнул, что после ликвидации Сулеймани мир стал намного безопаснее, сообщает "Интерфакс".

В ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада США провели операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана Сулеймани. Этот день станет в стране Международным днем сопротивления — соответствующий указ подписал президент государства Хасан Рухани.