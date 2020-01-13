Знаменитый турецкий футболист работает таксистом

Бывший нападающий сборной Турции и "Галатасарая" Хакан Шукюр был вынужден покинуть родину и обосноваться в Калифорнии. В настоящее время один из героев чемпионата мира 2002 работает таксистом.

Хакан Шукюр находится в оппозиции к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В Турции он преследовался за оскорбления главы государства, а также против бывшего футболиста были выдвинуты обвинения к причастности к попытке государственного переворота летом 2016. Хакану пришлось покинуть Турцию и уехать в США.

Хакан Шукюр – один из сильнейших игроков в истории турецкого футбола, лучший бомбардир сборной Турции, бронзовый призер чемпионата мира 2002 и победитель Кубка УЕФА 2000. Хакан выступал за "Галатасарай", итальянские "Интер", "Парму" и английский "Блэкберн".