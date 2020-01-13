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13 января 202023:22

Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера "Барселоны"

EPA

Новым тренером "Барселоны" станет 61-летний Энрике (Кике) Сетьян, который заменит на этом посту Эрнесто Вальверде. Изменения в тренерском штабе чемпионов Испании произойдут в ближайшие дни.

В понедельник состоялось заседание совета директоров "Барселоны", на котором было принято решение о замене Эрнесто Вальверде на Кике Сетьена. Большинство членов совета одобрило назначение Сетьена.

Кике Сетьен тренировал "Расинг", "Логроньос", "Лас-Пальмас", а в последние два года он работал с "Бетисом". Под его руководством клуб из Севильи занял шестое место в сезоне 2017/18.

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