Японский остров Хонсю сотрясли подземные толчки

Во вторник, 14 января, утром по местному времени в восточной части основного японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,0.

По данным Метеорологического управления Японии, эпицентр сейсмического события находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, его очаг залегал на глубине около 50 километров, передает ТАСС. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима. Угроза цунами не объявлялась, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.