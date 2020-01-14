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14 января 202008:15 Дарья Козлова

20 лет на вершине: весь путь президента - в мультимедийном альбоме

20 лет на вершине: весь путь президента - в мультимедийном альбоме

На сайте 20.kremlin.ru опубликована новая подборка материалов. Создание этого мультимедийного альбома было приурочено к двадцатилетию работы Владимира Путина на высших государственных должностях. Сайт пополняется постепенно. И теперь там можно увидеть архивные фотографии и видеозаписи, которые были сделаны с 2005-го по 2009-й годы.

От встреч личных до переговоров на высшем уровне, как оказалось судьбоносных. Январь 2005 – первый саммит Владимира Путина и Башара Асада. Подписана декларация об укреплении дружбы и сотрудничества, которой страны верны вот уже 15 лет.

А это – Украина, село Новые Безрадичи. Виктор Ющенко на русском, конечно же, проводит Владимиру Путину экскурсию по своей личной даче. Цитаты в СМИ после этой знаковой встречи – "у лидеров не возникло ощущения, что в двусторонних отношениях есть проблемы". А это ведь это март 2005 – первая весна после оранжевой революции.

Май 2005-го, раритетный ГАЗ-21 – в Ново-Огарево. Водительское кресло Владимир Путин уступил почетному гостю — Джорджу Бушу. Журналисты тогда успели уловить часть разговора лидеров – о пользе плавания и хорошей физической форме Путина.

Но всегда было ясно, американская политика не постоянна, президенты меняются и выходят из, казалось бы, незыблемых соглашений.

Испытание новой высокоточной ракеты дальнего радиуса действия. Владимир Путин в кресле командира бомбардировщика Ту-160. Полет продолжался более 5 часов. "Человеку в моем положении нужно лично знать видеть чувствовать, как это происходит", — отметил после полета Владимир Путин.

А эти кадры сняли 7-го августа. Президент тогда встречался с Димой Рогачёвым. У мальчика был лейкоз. И он до последнего не верил, что к нему на блины приедет Владимир Путин. Спасти мальчика не удалось, он умер в 2007. Но благодаря ему в Москве появился современный детский онкологический центр – имени Дмитрия Рогачёва.

В сентябре 2005-го Владимир Путин стал первым российским лидером, посетившим Афон. Вот он за рулем по пути в Иверский монастырь. Чего-чего, а такого сопровождения Путин не ожидал.

А это уже встреча с Ангелой Меркель в Сочи. Сюрпризом, правда, как потом выяснилось неприятным для немецкого политика, стало появление лабрадора Путина по имени Кони. О том, что Ангела Меркель панически боится собак, никто из российской делегации тогда не знал.

2006-й – осложнение отношений с Грузией и ликвидация Шамиля Басаева. Владимир Путин назвал это заслуженным возмездием за Беслан, Буденновск и все теракты в Москве и на Кавказе.

Началом новой эпохи стал 2007-й. И точка отсчета здесь – 10 февраля. Мюнхенская речь. Критика фактически однополярной системы мира, наступления НАТО на Восток и марионеточной политики ряда европейских стран.

"Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того — отдельные нормы, да, по сути — чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится?", — задавался вопросом президент.

Становится ясно, если танцы в международной политике еще и будут, то танцевать все должны на равных.

В 2008-м Госдума утверждает Владимира Путина главой правительства. Премьер тогда сконцентрировался главным образом на внутренней политике. Встречи с россиянами, посещение заводов и решение жилищной проблемы.

Во внешней же политике центром напряжения стала Грузия. 8 августа грузинская сторона обстреляла позиции российских миротворцев в Цхинвале. Отменив запланированные поездки, Владимир Путин прилетает из Пекина во Владикавказ. Посещает полевой госпиталь и лагерь беженцев.

А это уже Уссурийск. Одна из многочисленных поездок по стране. Путин стреляет в тигрицу. В ружье — не пули. Снотворное, чтобы обездвижить животное и надеть на него gps-трекер. На Дальнем Востоке стартует масштабный природоохранный проект.

В конце декабря Владимир Путин – в Бурятии, село Тугнуй. Желание девочки Даши получить красивое праздничное платье исполнилось как раз к Новому году.

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