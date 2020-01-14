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Конфликт между США и Ираном 1 час назад

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14 января 202000:07 Артем Красулин

Ситуация в Иране вновь накаляется

Ситуация в Иране вновь накаляется

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил Касема Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство "Тасним". Убийство видного генерала Корпуса стражей исламской революции, совершенное по приказу Дональда Трампа, обострило ситуацию в регионе. Иран внес Пентагон в список террористических организаций. Тем временем, жители Тегерана и других городов снова готовятся выйти на улицы.

Лучше оказаться пассажиром того самолёта, чем быть свидетелем этой трагедии. Так звучат извинения главы Корпуса стражей исламской революции за сбитый украинский лайнер. "Мы были в состоянии войны с Америкой, и мы до сих пор в нем находимся. Мы солдаты этой нации и преданы этому народу. Я клянусь всемогущему богу, что хотел бы оказаться в этом самолете, разбиться в нем и сгореть, чтобы не быть свидетелем этого трагического инцидента. Мне никогда не было так стыдно за всю мою жизнь. Никогда. Мы допустили ошибку, и многие наши соотечественники были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно. Мы приносим свои извинения. Мы сожалеем", — заявил Хосейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.  

Акции в память о погибших во время авиакатастрофы проходят по всей стране. А в Тегеране – у британского посольства местные жители потребовали закрытия диппредставительства Соединенного королевства и высылки посла Роберта Макэйра.

Дипломата накануне задержали за подстрекательство толпы, через 15 минут – отпустили. Правда, затем вызвали в иранский МИД – чтобы выразить официальный протест. В Тегеране полагают, что ряд западных стран – пытаются управлять антиправительственными митингам извне. По данным иранских СМИ, среди демонстрантов — стали появляться люди с оружием. Эти подозрения косвенно подтверждает и Твиттер главы Белого Дома, в котором Дональд Трамп защищает американскую политику санкций и публикует направленные на иранскую аудиторию твиты на фарси.

"Советник по национальной безопасности сказал сегодня, что санкции и протесты оказывают давление на Иран и заставляют его вести переговоры. На самом деле, мне все равно, ведут ли они переговоры. Это зависит от них, но Тегерану нельзя иметь ядерное оружие и убивать своих протестующих", — написал Трамп.

Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, комментируя историю с задержанием британского посла, заявили, что речь о нарушении международного права. При этом, обвинения Тегерана — во вмешательстве соединённого королевства во внутренние дела республики — предпочли проигнорировать. Заодно Лондон напомнил о необходимости провести тщательное расследование крушения лайнера. С аналогичным требованием выступил и канадский премьер – Джастин Трюдо. Он отметил, что Оттава будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто виноват в крушении самолета.

Аналитики, в свою очередь, пишут, что тщательного расследования стоило бы потребовать от Вашингтона, касаемо убийства генерала Сулеймани. Особенно после того, как глава Пентагона признал, что у разведки не было точных данных о готовящихся атаках на американские посольства.

Несмотря на то, что прямого вооруженного конфликта между Ираном и США удалось избежать, безопасность региона, по словам эксперта, висит на волоске. В сложившейся ситуации, как полагают в германском МИДе, помочь может Россия, оказав необходимое давление на Иран. Известно, что ситуацию в Исламской Республике – обсудили президенты России и Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Москва и Париж заинтересованы в сохранении совместного всеобъемлющего плана действий. Будущее иранских ядерных соглашений, а также последствия уничтожения украинского Боинга – станут центральными темами заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Встреча пройдёт 20-го января.

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