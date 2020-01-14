В Лондоне начали рассматривать дело Ассанжа об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в суд по делу о его экстрадиции в Штаты. Слушание проходит в Вестминстерском магистратском суде Лондона.

Заседание началось с задержкой на час. Продлятся эти слушания до понедельника. У здания суда собрались многочисленные сторонники журналиста. Несколько десятков человек требовали освободить его.

Вашингтон обвинил Ассанжа в шпионаже и раскрытии секретной информации, напоминает телеканал "Россия 24". В случае выдачи властям Штатов ему грозит многолетнее тюремное заключение.