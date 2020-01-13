Российские фигуристки завоевали серебро и бронзу на юношеских Олимпийских играх

В Лозанне продолжаются зимние юношеские Олимпийские игры. Разыграны медали в одиночном катании у девушек. Российские фигуристки заняли второе и третье места.

Ксения Синицына получила в сумме короткой и произвольной программ 200,03 балла. На третьем месте Анна Фролова, получившая оценку 187,72. Победу одержала фигуристка из Южной Кореи Ю Ён, чье выступление судьи оценили в 214,00 баллов.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете. На счету наших юный спортсменов 11 наград — четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые. На втором месте хозяева Игр швейцарцы (4-3-3). Третье место занимает сборная Японии (3-1-1).