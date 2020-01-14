В Кремле готовятся к ежегодному посланию президента Федеральному собранию

В понедельник Владимир Путин провёл рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию. Участники, а это представители администрации президента, правительства, руководители ряда министерств и ведомств, обсудили широкий спектр тем послания.

Также внимание уделили отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки, сообщает телеканал "Россия 24". Само послание глава государства огласит уже в эту среду. На мероприятие аккредитовано почти 900 журналистов. Большинство — представители российских СМИ. Но традиционно послание вызвало интерес и у корреспондентов ведущих зарубежных информагентств, телеканалов и газет.