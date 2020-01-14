Российские гандболисты не выступят на Олимпиаде

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов выступить на Олимпийских играх в Токио. Наши гандболисты пропустят третью Олимпиаду подряд.

На чемпионате Европы соперники россиян по группе сборные Дании и Венгрии сыграли вничью 24:24. Таким образом, наша команда потеряла шансы выйти из группы, а вместе с ними и возможность продолжить борьбу за путевку на Олимпийские игры

Сборная России проиграла два матча на турнире. Сначала они уступили венграм 25:26, а затем команде Исландии 23:34. Олимпийские лицензии получать три призера чемпионата Европы.