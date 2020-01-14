Резня в Колорадо: ранения получили 8 человек

В американском штате Колорадо схвачен и взят под стражу мужчина, нанесший колото-резаные ранения с использованием холодного оружия восьмерым пострадавшим.

По данным местной полиции, злоумышленник совершил нападения на людей с трех разных местах и был задержан самими пострадавшими. Получившие ранения люди госпитализированы, опасности для их жизней нет, передает ТАСС.

По предварительным данным, нападения были совершены без какой-либо системы, подозреваемый в совершении преступлений и пострадавшие от его действий не были ранее знакомы. Сотрудники местной полиции ведут расследование.