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14 января 202002:12

Windows 7 лишилась техподдержки

Вести Экономика

Компания Microsoft сообщила, что с 14 января текущего года прекращает техническую поддержку и обновления операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года.

Хотя компьютеры, на которых установлена данная версия операционной системы, будут продолжать функционировать, компания Mocrosoft рекомендовала их пользователям создать резервные копии файлов и фотографий и перейти на использование операционной системы Windows 10, передает ТАСС.

По данным аналитиков, по состоянию на конец 2019 года число компьютеров с операционной системой Windows 7 составляло 26,6 процента от общего числа персональных компьютеров.

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