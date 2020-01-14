В Триполи снова идут бои

В ночь на вторник, 14 января, на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, в пригородах ливийской столицы слышна артиллерийская канонада.

По данным информированного ливийского источника, глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа, сообщает РИА Новости. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но маршал Хафтар попросил дополнительное время на его изучение, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, основными вопросами проходивших в минувший понедельник переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

Как сообщалось, в полночь на 12 января в Ливии в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня.