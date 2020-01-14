Авария в Хабаровске оставила без тепла более 1,5 тысячи зданий

В ночь на вторник, 14 января, в Хабаровске в результате аварии на ТЭЦ около 1,7 тысячи жилых домов и социальных объектов остались без отопления.В это время температура воздуха опускалась ниже минус 20 градусов. Уже к утру подачу тепла начали восстанавливать.

Отключение теплоснабжения произошло в результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1. Аварийными бригадами была организована работа по переподключению потребителей, передает РИА Новости.

Ремонтные работы продолжаются. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что в тастоящее время без тепла остаются 80 домов, но в ближайшие часы и в них батареи станут горячими.