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14 января 202005:43

Овечкин забросил две шайбы в ворота "Каролины"

Twitter / Washington Capitals

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:0 обыграл "Каролину Хэррикейнз". Обе шайбы забросил Александр Овечкин.

Александр еще в первом периоде сделал дубль. Сначала отличился при игре в равных составах, а потом реализовал численное преимущество. Овечкин забросил свои 685 и 686 шайбы, что позволило ему обойти Теему Селянне и выйти на 11 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь Александр может обойти Марио Лемье, на счету которого 690 голов.

Товарищи Овечкина по команде – защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов, а также нападающий "Каролины" Андрей Свечников набрали по две минуты штрафа. Вратарь "Кэпиталз" Илья Самсонов отразил все броски, произведенные по его воротам и впервые в своей заокеанской карьере сыграл на ноль.

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