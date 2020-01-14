Майк Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями

США продолжат политику санкций против Ирана до тех пор, пока Тегеран не прекратит свою "террористическую деятельность". Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео во время выступления на конференции в Стэнфордском университете. В своей речи дипломат сравнил Сулеймани с Усамой Бен Ладеном. Он также добавил, что США не отменят санкции, пока Иран не откажется от планов обладать ядерным оружием.

"Мы организовали кампанию дипломатической изоляции, экономического давления и военного сдерживания. У нас здесь две цели. Во-первых, мы хотим лишить режим ресурсов, необходимых ему для осуществления своей пагубной деятельности по всему миру. А во-вторых, мы просто хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная нация", — цитирует Помпео телеканал "Россия 24".