Экономические отношение между Китаем и США начинают теплеть

США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны. Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, отмечает телеканал "Россия 24".