Филиппинский вулкан не успокаивается

Ситуация на филиппинском острове Лусон нормализовалась после извержения вулкана Тааль. Сейчас он продолжает извергать лаву. Тем не менее, аэропорт Манилы возобновил работу в штатном режиме. Информации о пострадавших — нет.

Вулкан Тааль — один из самых активных в стране, напоминает телеканал "Россия 24". В минувшее воскресенье он произвел выброс пепла высотой один километр. Эвакуировали 80 тысяч человек. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.