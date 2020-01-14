Массовое ДТП в Кемерове парализовало движение в городе

На оживленной транспортной развязке в Кемерове произошла авария с участием сразу семи автомашин. В результате инцидента в городе возникли 9-балльные пробки.

По данным представителя местной полиции, из-за гололеда один из водителей не справился с управлением и совершил столкновение с тремя движущимися в попутном направлении машинами, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП нет, травмы средней степени тяжести получили четыре человека, передает ТАСС.