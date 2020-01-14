Россиянки Павлюченкова и Дьяченко покинули турнир в Аделаиде

На теннисном турнире в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов, сразу две представительницы России не смогли преодолеть барьер второго круга. Анастасия Павлюченкова уступила Эшли Барти из Австралии, а Виталия Дьяченко проиграла гречанке Марии Маккари.

Встреча между Павлюченковой и Барти продолжалась 2 часа 10 минут. Россиянка уступила сопернице в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 5:7​​​. Маккари оказалась сильнее Дьяченко со счетом 7:5, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 28 минут.

Ранее турнир в Аделаиде покинула еще одна представительница России Дарья Касаткина.