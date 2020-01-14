Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 миллиардов рублей. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью РИА Новости.

При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, исчисляется сотнями миллиардов рублей. Так, в прошлом году ведомство выявило таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Примерно треть из них – бухгалтерские нарушения, которые исправляются во время проверок. Еще треть – нарушения процедуры закупок.

По словам Кудрина, масштабы коррупции в России пока не снижаются, и ущерб от нее измеряется триллионами рублей. Он считает, что для борьбы с коррупцией необходимо предоставить Счетной палате дополнительные полномочия. Сейчас ведомство может лишь направлять результате проверок в правоохранительные органы, которые уже сами решают, можно ли считать нарушения коррупционными преступлениями и возбуждать ли уголовные дела.

"Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов", — считает Кудрин.