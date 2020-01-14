Овечкин обошел Селянне в гонке снайперов, следующий – Лемье

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин все ближе к первой десятке снайперов Национальной хоккейной лиги за всю ее историю. После матча с "Каролина Харрикейнз", в котором капитан "столичных" отметился дублем, россиянин обошел по заброшенным шайбам Теему Селянне.

Теперь Овечкин с 686 голами вышел на чистое 11-е место в гонке снайперов, оставив позади себя знаменитого финна, который 684 раза поражал ворота соперников.

Ovi wanted No. 686 tonight too 😀 pic.twitter.com/B4IC5fO1O1 — Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2020

Чтобы войти в топ-10, 34-летнему осталось забросить четыре шайбы. Сейчас десятую позицию занимает легендарный канадский нападающий Марио Лемье, в активе которого 690 голов.