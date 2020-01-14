Виктора Бута перевели в спецблок для террористов

Россиянина Виктора Бута внезапно и без объяснений перевели из зоны общего режима в спецблок сверхстрогого, который предназначен для террористов. Об этом журналистам сообщила его супруга Алла Бут.

Для Виктора этот перевод несет массу ограничений, сообщает "Россия 24". В частности, от ежедневных звонков ему оставили только два в неделю, заказывать их нужно заранее. Список контактов для общения по электронной почте придется согласовывать заново.

По словам Аллы, обычно муж звонил каждый день, но внезапно звонки прекратились. Потом он позвонил и объяснил, что в четверг его вызвали к тюремному начальству и сообщили о переводе, предложив собрать минимум личных вещей. Причины перевода Буту не объяснили, никакого рапорта о происшествии, в связи с которым могло бы быть принято такое решение, составлено не было.

"Это какое-то нечеловеческое отношение. В ноябре речь шла о вероятном переводе Виктора в другую тюрьму стандартного общего режима, а тут такое! – возмущена жена Бута. — Как будто не человек, а вещь — вынули на время из коробочки, а потом решили положить обратно".

Как сообщает РИА Новости, Алла Бут сообщила о произошедшем в посольство России в Вашингтоне. В ближайшее время будет направлен запрос через госдепартамент в Бюро тюрем США.

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американцев. Суд Нью-Йорка признал его виновным в сговоре с целью убийства граждан США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма. Присяжные отправили его в тюрьму на 25 лет.