Сдавал задом и не заметил: смертельное ДТП в Екатеринбурге попало на видео

В Екатеринбурге водитель паркующегося грузовика не заметил рабочего, убирающего снег. Сдающая задом фура задавила 33-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Инцидент произошел в понедельник, 13 января, в микрорайоне Старая Сортировка в погрузочном пункте. Издание "Наша газета", ссылаясь на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, сообщило, что за рулем фуры находился 51-летний водитель, стаж вождения которого составляет 25 лет.