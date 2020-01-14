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14 января 202009:20

"Пил всю неделю": Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым тренировался не в полную силу, позволяя себе употреблять алкоголь. Знаменитый ирландец заявил, что признает свою ошибку и готов исправиться.

"Я пил всю неделю до поединка с Хабибом. Это была моя ошибка, но мне хватит мужества, чтобы признать это и двигаться дальше", – цитирует Макгрегора MMA Junkie.

Напомним, что бой между ирландским и российским бойцами состоялся 7 октября 2018 года и завершился досрочной победой Нурмагомедова.

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