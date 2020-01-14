Налог на домохозяек: единороссы не поддерживают инициативу коллеги

Идея на законодательном уровне обязать домохозяек платить налоги не нашла поддержки в "Единой России".

"Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова. Такие идеи фракция не поддерживает", — сообщил РИА Новости первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, в партии с большой осторожностью относятся к инициативам по введению новых платежей для граждан, так как для людей это болезненная тема.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обязать их платить налоги. По словам парламентария, на данный момент 28 миллионов трудоспособных граждан, которые не относятся ни к одной из льготных категорий (инвалиды, пребывающие в декретном отпуске, студенты и т.д.), но при этом не платят налоги. По мнению Вострецова, эта часть населения страны "неуважительно относится к добропорядочным налогоплательщикам" и получает бесплатные услуги за их счет.