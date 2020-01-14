Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что возникшая в 90-х годах надежда эстонцев на изменения в России не оправдалась.

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала президент Эстонии в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее посольство России в Таллине заявило, что власти Эстонии лишь на словах заявляют о приверженности "высоким демократическим ценностям" и наличии в стране "сильной демократии", сообщает РИА Новости. Между тем в стране продолжается давление на российское агентство Sputnik.

С 1 января сотрудники эстонского "Спутника" вынуждены были разорвать трудовые отношения с головной организацией МИА "Россия сегодня". Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом.

Еще один скандал – вокруг пограничного договора между Россией и Эстонией. Эстонские власти до сих пор считают действующим Тартуский мирный договор 1920 года и претендуют на часть российских территорий.