Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

В Томске медики спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик. Хирурги детской больницы скорой помощи с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика шарики.

Заметив у ребенка боли в животе, родители обратились к медикам, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий. Один шарик уже проник в кишечник и в течение нескольких часов он бы соединился с теми магнитными шарами, которые находились в желудке, в результате чего могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом и более сложным хирургическим вмешательством.

По словам главного врача больницы скорой помощи №2 Андрея Караваева, в последние 4 года произошло уже более 10 таких случаев: "Это тяжелейшие операции. Дети часто проглатывают по несколько десятков таких магнитов, которые слипаясь, захватывают кишечную стенку, и уже не способны разъединятся сами. В результате возникают множественные перфорации, заканчивающиеся перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями".

Караваев отметил, что ежедневно наблюдая последствия проглатывания магнитов, он бы запретил продажу таких игрушек. Глотают магниты не только малыши, на операционных столах оказываются и дети сознательного возраста. "В нашей практике был случай, когда 12-летний ребенок проглотил 87 таких шариков", — отметил врач.

Дети часто принимают их за кондитерскую посыпку с тортов и пирожных.

Медики просят родителей быть особо внимательными, покупая подобные игрушки.