Жителю Камчатки дали условный срок за издевательства над взятым под опеку племянником

К трем годам и одному месяцу условно приговорил суд 39-летнего жителя камчатского Елизова, признанного виновным в систематическом избиении взятого под опеку трехлетнего племянника, сообщило региональное управление СКР.

В начале ноября 2019 года в соцсетях появился ролик с пьяной супругой дяди мальчика, которая во время застолья измывалась над голодным ребенком: давала ему блин, но не позволяла его проглотить, требуя, чтобы он сплевывал. Женщина гневно корила малыша за то, что тот "за жрачку родину продаст", но сама при этом закусывала красной икрой. В конце концов она дала мальчику затрещину и отправила спать.

Ребенок оказался в новой семье после того, как его мать лишили родительских прав за пьянство. Но и тут он столкнулся с унижениями: родной дядя без стеснения использовал ремень в случае малейшего неповиновения со стороны племянника. Ко времени, когда была сделана запись — а это начало июля 2019 года, — мужчина уже являлся фигурантом дела об истязании малолетнего.

О неладах в семье сообщила соседка, заметившая малыша на улице с синяком под глазом. После проверки на теле ребенка обнаружили многочисленные следы побоев, его госпитализировали, а из больницы он отправился сначала в интернат, а затем во временную семью, где проживает и сейчас.

Бывшего опекуна, у которого двое собственных детей 10 и 18 лет, суд приговорил к трем годам и одному месяцу условно. Его супруге только предстоит ответить за измывательства над малолетним — на нее дело было заведено позже.