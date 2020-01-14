Блинкова уступила Жабер на турнире в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире в австралийском Хобарте. Во втором круге она не смогла справиться с представительницей Туниса Онс Жабер.

Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. Россиянка уступила Жабер в двух сетах со счетом 4:6, 1:6.

Напомним, что призовой фонд турнира в Хобарте превышает 250 тысяч долларов.