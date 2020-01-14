Барк "Крузенштерн" пересек экватор под пиратским флагом

Над барком "Крузенштерн" впервые за пятнадцать лет был поднят пиратский флаг. На несколько часов корабль стал настоящей театральной площадкой и попал под власть Нептуна и его свиты. Этой славной традицией было отмечено пересечение судном экватора, которое произошло ровно полночь по местному времени. Отметим, что почти для всех находящихся на борту курсантов этот переход из северного в южное полушарие стал первым, передает ГТРК "Калининград".

На "Крузенштерне" — пиратский флаг. Это значит, что парусник пересек экватор. С этого момента барк — во власти владыки морей. На то, чтобы обычный матрос или боцман превратился в пирата, ушло около часа. В то время пока капитан судна Михаил Еремченко рисовал экипажу татуировки, фельдшер Елена Дрокина готовила привычные для нее медрастворы.

И вот — торжественный момент, палуба превратилась в театральную площадку. Судно смотрит на юго-запад, именно оттуда перед зрителями предстают главные герои праздничной программы. В роли Нептуна — второй механик Алексей Осипенко, а в качестве его спутницы русалки выступает буфетчица Дарья Гичкина. Те, кто попал в первые ряды уже пробуют на вкус соленую воду Атлантического океана. А кто-то - в лапах чертей.

Перед тем, как передать капитану "Крузенштерна" ключ от морей, Нептуну нужен полный отчет. "Мы шли к тебе около месяца без бури и шторма Атлантики, Северного и Балтийского морей, Па-де-Кале, Бискайского залива и пролива Ла-Манша. Подтвердить это могут все, кто сейчас здесь сидит!", — говорит капитан "Крузенштерна" Михаил Еременко.

В завершение праздника следом за капитаном в теплую океанскую воду прыгнули все члены экипажа (в команде Нептуна был также личный лекарь, виночерпий и брадобрей). Последними же прошли посвящение курсанты. Для них эта возможность стала самой долгожданной.