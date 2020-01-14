Автобус с пассажирами ушел под землю на остановке в Китае

По меньшей мере шесть человек погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате серьезного обвала проезжей части в китайской провинции Цинхай, передает "Синьхуа".

ЧП произошло около 17:30 по местному времени 13 января в Синине, когда автобус подъехал к остановке на улице Наньдацзе. На кадрах видно, как во время посадки пассажиров общественный транспорт буквально нырнул в провал, чья площадь составила порядка 80 квадратных метров. После этого произошел громкий хлопок, в яме загорелось вытекшее топливо.

Первоначально сообщалось о 10 пропавших без вести и 16 пострадавших. Во вторник утром автобус вытащили из образовавшейся ямы, после чего спасатели обнаружили тела шестерых погибших. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.