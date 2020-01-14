Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил главе Счетной палаты Алексею Кудрину проконтролировать исполнение национальных проектов в стране.

"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", — сообщил глава государства во время встречи с Кудриным, передает телеканал "Россия 24".

Президент признал, что эта тема часто вызывает споры и с правительством, и с экспертами. Однако, по мнению Владимира Путина, это естественный процесс, без которого невозможно найти нужные решения. В ответ Алексей Кудрин пообещал и дальше продолжить работу по выработке системных предложений по улучшению финансовой системы.

Российской Счетной палате сегодня исполняется 25 лет. Президент также передал поздравления всему коллективу организации.

Ранее Алексей Кудрин в интервью РИА Новости рассказал о масштабах коррупции. По его данным, ежегодно из федерального бюджета воруют около 2-3 миллиардов рублей. В целом же общий объем финансовых нарушений в стране составляет сотни миллиардов рублей.