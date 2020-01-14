В Иране начались аресты по делу о сбитом "Боинге"

В Иране арестованы несколько человек по делу о крушении украинского самолета. Об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Однако иные подробности он отказался сообщать.

Президент Исламской республики Хасан Рухани в эфире иранского телевидения заверил, что власти проведут тщательное расследование и выяснят причину трагической ошибки. Он подчеркнул, что "какой-то один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу", передает "Интерфакс".

"Вооруженные силы Ирана признали ошибку, и мы хотели бы заверить людей, что такого более не произойдет", — сказал Рухани.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рухнул через две минуты после взлета возле аэропорта в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Через три дня Иран признал, что самолет был сбит по ошибке. Виной стал человеческий фактор на фоне эскалации конфликта в США: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за американскую крылатую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.