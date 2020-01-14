Вылетел на встречку и погиб: появилось видео момента смертельного ДТП в Омске

В Омске во вторник утром автомобиль "Жигули" вылетел на встречку и столкнулся с почтовым фургоном.

Инцидент произошел 14 января в районе парка Победы, когда ВАЗ-2107 занесло на скользкой дороге и он врезался во встречный фургон, по какой-то причине двигающийся в крайней левой полосе.

От удара отечественный автомобиль превратился в груду искореженного металла. Израненного водителя с трудом извлекли, однако до больницы довести не успели: по информации издания "Омск-Информ", мужчина скончался в карете скорой помощи.