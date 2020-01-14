Live

Тема:

Аварии и ДТП 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
14 января 202010:51

Вылетел на встречку и погиб: появилось видео момента смертельного ДТП в Омске

Youtube/Дмитрий Дементьев

В Омске во вторник утром автомобиль "Жигули" вылетел на встречку и столкнулся с почтовым фургоном.

Инцидент произошел 14 января в районе парка Победы, когда ВАЗ-2107 занесло на скользкой дороге и он врезался во встречный фургон, по какой-то причине двигающийся в крайней левой полосе.

 

От удара отечественный автомобиль превратился в груду искореженного металла. Израненного водителя с трудом извлекли, однако до больницы довести не успели: по информации издания "Омск-Информ", мужчина скончался в карете скорой помощи.

Ранее по теме

Сейчас

10:49

В Иране начались аресты по делу о сбитом "Боинге"

10:44

Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

06:39

Авария на теплосети в Хабаровске устранена полностью

05:26

На границе Чили и Боливии зафиксировано мощное землетрясение

03:10

В Триполи снова идут бои

02:12

Windows 7 лишилась техподдержки

23:49

Владимир Путин проинформировал Ангелу Меркель о московских переговорах по Ливии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Иране начались аресты по делу о сбитом "Боинге"

В Иране начались аресты по делу о сбитом "Боинге"

55 минут назад
Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

42 минуты назад
Налог на домохозяек: единороссы не поддерживают инициативу коллеги

Налог на домохозяек: единороссы не поддерживают инициативу коллеги

2 часа назад
На Дальнем Востоке впервые заступила на круглосуточное дежурство группа радиоэлектронной борьбы

На Дальнем Востоке впервые заступила на круглосуточное дежурство группа радиоэлектронной борьбы

24 минуты назад

Трансляции

Открытие весенней сессии Госдумы РФ

Завтра, 15 января

11:55

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
11:57

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию. Сурдоперевод
Все трансляции
Виктора Бута перевели в спецблок для террористов

Виктора Бута перевели в спецблок для террористов

2 часа назад
"Брауншвейгская" с ДНК лошади: Роскачество сравнило колбасы

"Брауншвейгская" с ДНК лошади: Роскачество сравнило колбасы

3 часа назад
Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию

Россия настаивает на проведении Совбеза ООН по химоружию

5 часов назад
В Кремле готовятся к ежегодному Посланию президента Федеральному собранию

В Кремле готовятся к ежегодному Посланию президента Федеральному собранию

11 часов назад
В Триполи снова идут бои

В Триполи снова идут бои

9 часов назад
Самое страшное впереди: магма движется к кратеру вулкана на Филиппинах

Самое страшное впереди: магма движется к кратеру вулкана на Филиппинах

3 часа назад
20 лет на вершине: весь путь президента - в мультимедийном альбоме

20 лет на вершине: весь путь президента - в мультимедийном альбоме

3 часа назад
В Тульской области пресекли незаконное производство энергетиков

В Тульской области пресекли незаконное производство энергетиков

5 часов назад
Овечкин забросил две шайбы в ворота "Каролины"

Овечкин забросил две шайбы в ворота "Каролины"

6 часов назад
Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

2 часа назад
Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

15 часов назад
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

23 часа назад
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

23 часа назад
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

12.01.2020 23:47
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Фронтмен рок-группы "Animal Джаz" попал в ДТП

Фронтмен рок-группы "Animal Джаz" попал в ДТП

52 минуты назад
В России начали выпускать самый доступный кроссовер Kia

В России начали выпускать самый доступный кроссовер Kia

1 час назад
Вылетел на встречку и погиб: появилось видео момента смертельного ДТП в Омске

Вылетел на встречку и погиб: появилось видео момента смертельного ДТП в Омске

1 час назад
Microsoft объявит о масштабной уязвимости во всех версиях Windows

Microsoft объявит о масштабной уязвимости во всех версиях Windows

1 час назад
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

1 час назад
Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию

Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию

2 часа назад
В Северной Америке выбрали лучший автомобиль года

В Северной Америке выбрали лучший автомобиль года

2 часа назад
"Пил всю неделю": Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым

"Пил всю неделю": Макгрегор рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым

2 часа назад
Сдавал задом и не заметил: смертельное ДТП в Екатеринбурге попало на видео

Сдавал задом и не заметил: смертельное ДТП в Екатеринбурге попало на видео

3 часа назад
Apple зарегистрировала в России пока не анонсированный MacBook

Apple зарегистрировала в России пока не анонсированный MacBook

3 часа назад
Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных

Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных

5 часов назад
Госдума начинает работу

Госдума начинает работу

6 часов назад
Камчатку накрыл мощный циклон

Камчатку накрыл мощный циклон

6 часов назад
Халифа Хафтар вернулся в Ливию

Халифа Хафтар вернулся в Ливию

6 часов назад
В "Барселоне" официально сменился тренер

В "Барселоне" официально сменился тренер

9 часов назад
Windows 7 лишилась техподдержки

Windows 7 лишилась техподдержки

10 часов назад
Пояснил за шмот: внук белгородского депутата взорвал блогосферу

Пояснил за шмот: внук белгородского депутата взорвал блогосферу

10 часов назад
Иранский конфликт раскалывает западный политический истеблишмент

Иранский конфликт раскалывает западный политический истеблишмент

11 часов назад
В Лондоне начали рассматривать дело Ассанжа об экстрадиции в США

В Лондоне начали рассматривать дело Ассанжа об экстрадиции в США

11 часов назад
Елизавета II отпустила принца Гарри и Маркл в новую жизнь с условием "переходного периода"

Елизавета II отпустила принца Гарри и Маркл в новую жизнь с условием "переходного периода"

15 часов назад
Точка мира: о чем удалось договориться на переговорах по Ливии

Точка мира: о чем удалось договориться на переговорах по Ливии

15 часов назад
Дубай ушел под воду: российские туристы застряли в аэропорту

Дубай ушел под воду: российские туристы застряли в аэропорту

15 часов назад
Опухли и посинели: неопытный врач накачал пациентке филлером артерию вместо губ

Опухли и посинели: неопытный врач накачал пациентке филлером артерию вместо губ

16 часов назад
В Chery рассказали, когда привезут в Россию новые кроссоверы

В Chery рассказали, когда привезут в Россию новые кроссоверы

17 часов назад
Студент признался в покушении на убийство жены депутата

Студент признался в покушении на убийство жены депутата

17 часов назад
Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

17 часов назад
Школьников научат контролировать агрессию и распознавать чужие эмоции

Школьников научат контролировать агрессию и распознавать чужие эмоции

17 часов назад
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар-2020"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар-2020"

18 часов назад
Мария Миронова впервые показала младшего сына

Мария Миронова впервые показала младшего сына

21 час назад
Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

13.01.2020 01:36

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку