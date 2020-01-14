Взрыв газа в жилом доме: в Шахтах вспоминают жертв прошлогодней трагедии

Взрыв газа в жилом доме: в Шахтах сегодня вспоминают жертв прошлогодней трагедии. Как напоминает ГТРК "Дон-ТР", год назад ранним утром в девятиэтажке по улице Хабарова вследствие утечки взорвался бытовой газ.

В результате взрыва часть подъезда обрушилась, четыре квартиры были разрушены. Пять человек погибли, семеро пострадали. В течение года в доме был произведен ремонт, восстановлены поврежденные лестницы, обновлено лифтовое оборудование. Полностью пришлось заменить все коммуникации — газ, водопровод, канализацию. В квартирах заменена электропроводка. Жители пострадавшего дома смогли вернуться в свое жилье в конце 2019 года.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Названы подозреваемые в несвоевременном обслуживании газового оборудования.