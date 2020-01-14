В Новокузнецке ветеринары спасли собаку без лапы

Благодаря новым технологиям в Новокузнецке спасли собаку без лапы. Израненное животное обнаружили за гаражами местные жители. Оно лежало в небольшой яме. Несмотря на увечья, собака до последнего пыталась защитить от холода своих щенков, передает ГТРК "Кузбасс".

Фотографии были опубликованы в социальной сети "Инстаграм". Спустя всего пару часов они уже набрали несколько тысяч просмотров. Благодаря этому деньги на лечение удалось собрать достаточно быстро. В настоящий момент Юте поставили пластину. Она находится под наблюдением врачей.

"Лапа держалась только за счет мышц и кожи. Есть шанс, что нога все-таки приживется, потому что чувствительность конечности сохраняется", — рассказала ветеринар Марианна Никитенко.