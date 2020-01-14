Вратарь "Тампы" Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ

Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал вторым представителем России, который примет участие в традиционном Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Вратарь "молний" заменит коллегу по амплуа Тууку Раска из "Бостон Брюинз". Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

Василевский выступит за команду Атлантического дивизиона. В Матче звезд НХЛ также примет участие российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Еще один представитель России форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался присутствовать на мероприятии из-за усталости.

Напомним, что Матч звезд НХЛ-2020 состоится с 25-26 января в Сент-Луисе.