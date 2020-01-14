На Дальнем Востоке впервые заступила на круглосуточное дежурство группа радиоэлектронной борьбы

Подразделение радиоэлектронной борьбы впервые заступило на круглосуточное дежурство на российском Дальнем Востоке. Оно будет защищать военные объекты в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейском автономном округе от беспилотников, а также других систем разведки и нападения, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Военные уточняют, что подразделение оснащено современными станциями РЭБ "Борисоглебск-2" и "Лесочек". Первая установлена на легком бронированном тягаче МТ-ЛБ. Она предназначена для подавления мобильной и радиосвязи, каналов управления беспилотниками или, например, радиоуправляемых фугасов.

"Лесочек" занимается тем же, но это компактный комплекс, который помещается в рюкзаке.

Системы радиоэлектронной борьбы начали поступать на Дальний Восток в 2019 году. Местные специалисты уже переобучились на новую технику.