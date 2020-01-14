Забайкалец засудил продавца бензина за то, что не довез беременную жену

Житель поселка Забайкальск смог отсудить компенсацию за поломку двигателя из-за некачественного бензина у топливной компании. После заправки его машина заглохла, в результате чего мужчина не смог довезти беременную жену до перинатального центра в Чите.

Как пишет МК, 20 января 2019 года истец заправил полный бак бензина марки АИ-95 на АЗС 8 "Комфорт" (ООО "Регион") в Забайкальске, чтобы отвезти беременную жену в Читу. Вскоре машина начала глохнуть, двигаться прерывисто и сломалась на федеральной трассе.

При подъеме на участке дороги Могойтуй – Агинское появился стук из-под капота, двигатель стал "задыхаться", приборная панель уведомляла о неисправности двигателя. Машину на буксире сначала доставили в Агинское, а потом в Читу.

Роды у беременной женщины прошли в Агинской ЦРБ.

Топливная компания частично возместила мужчине стоимость ремонта топливной системы, но он потребовал также возмещения морального вреда, а также оплаты дополнительных расходов на ремонт двигателя и неустойку.

В общей сложности мужчина отсудил у компании 16,5 тысячи рублей.