В заброшенном доме в крымском поселке найден склад боеприпасов. Находку обнаружили пограничники, которые обследовали пустые хозяйственные постройки на территории поселка Заветное в Ленинском районе.

Как сообщает служба информации "Вести – Севастополь", после обнаружения схрона сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым оперативно оцепили территорию. Была опасность, что найденные боеприпасы могут создать угрозу взрыва. На место также прибыли представители Минобороны, Росгвардии и ОМВД.

После детального изучения найденного выяснилось, что в доме находилось большое количество разнообразных боеприпасов: не менее 200 патронов калибром 7,62 мм, гранаты "РГ-42" с запалами, капсюли-детонаторы и имитация порохового взрыв-пакета.

Опасные находки были вывезены, теперь будут проведены следственные действия для обнаружения владельца.