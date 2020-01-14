Налетчики с молотками отобрали у москвича на МКАД сумку с 6,5 млн рублей

Сумка с 6,5 миллиона рублей стала добычей четверых злоумышленников, заблокировавших автомобиль своей жертвы на МКАД, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

Нападение на 31-летнего москвича произошло вечером в Восточном Бирюлеве. На кадрах видно, как темная легковушка подрезает и блокирует серебристую Toyota, после чего в нее врезается следовавшая позади машина. Через несколько секунд у попавшего в засаду автомобиля были разбиты стекла, а трое вооруженных молотками и пистолетом злоумышленников похитили с заднего сидения сумку с деньгами и скрылись на темной легковушке.

После дележа — известно, что одному досталось 370 тысяч рублей, второму — миллион — подельники разбежались. Задержали их Оренбурге, Санкт-Петербурге и Московской области, но деньги к тому моменту они уже потратили.

Подозреваемых в разбое — все они уроженцы стран Средней Азии — взяли под стражу, оперативники не исключают, что это не первое их преступление в столице.