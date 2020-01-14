В Москве выпал из окна квартиры испанский журналист

В Москве скончался испанский журналист Антонио Мануэль Санчес.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина выпал из окна квартиры на улице Кедрова и умер от полученных травм.

Санчес работал в одном из российских СМИ. По факту случившегося начата доследственная проверка.