Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. СМИ удалось узнать, что у спортсмена серьезные намерения: он уже сделал Марии предложение.

Правда, со свадьбой придется немного подождать до 18-летия невесты: девушке пока еще 17.

Состоится торжество, как пишет "Комсомолка", на карибском острове Сент-Барт, где Смолов и Юмашева сейчас отдыхают.

Самому Смолову, у которого раньше были романы с известными красавицами России (в частности, с моделью Викторией Лопыревой), 9 февраля исполнится 30 лет.

В своем "Инстаграме" он опубликовал фото, на котором с Марией и друзьями весело проводят время на экзотическом курорте.

Родители Марии – Татьяна (дочь Ельцина) и Валентин Юмашевы. Родилась она в Лондоне и с детства жила за границей, училась в частной школе.

Увлекается музыкой, балетом, теннисом, плаванием, верховой ездой.