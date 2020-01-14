Московский зоопарк - трехкратный лауреат международной панда-премии

Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии. Награды получены сразу в трех номинациях: золото в категории "Панда-событие года", серебро в категории "Панда-персона года" и бронза в номинации "Любимая панда за пределами Китая". В ближайшее время три хрустальных статуэтки доставят в столицу.

А сами медведи Диндин и Жуи уже прекрасно адаптировались в Московском зоопарке. Причем они теперь лакомятся не только привычным для них бамбуком, но и елками. Наблюдать за мишками можно в режиме онлайн на сайте зоопарка.