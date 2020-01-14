План перевыполнен: РУСАДА отчиталось о количестве взятых допинг-проб

Российское антидопинговое агентство провело 9743 тестирования, взяв у спортсменов 11316 допинг-проб в 2019 года. Таким образом, РУСАДА перевыполнило план по количеству сделанных тестов.

Как сообщает ТАСС, ранее генеральный директор агентства Юрий Ганус заявил, что в 2019 году планировалось взять 11 тысяч допинг проб, а в 2020-м – 13 тысяч.

Отметим, что в 2018 году инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли 9540 проб у спортсменов.