Полуголая мать чуть не убила маленькую дочь в поезде Симферополь - Москва

Полуголая пассажирка намеренно кинула свою 10-месячную дочь на лестницу, ведущую на второй этаж следовавшего из Симферополя в Москву поезда, после чего удалилась в свое купе. Пьяная женщина попала в объектив камеры наблюдения.

ЧП произошло ночью 10 декабря. На кадрах видно, как полуголая мать тащит малышку за руку, а затем бросает ее на лестницу, разворачивается и уходит. На помощь кричащей девочке пришла старшая сестра и супруг женщины.

Начальник поезда вызвал полицию, после чего возвращавшуюся в Воронеж семью высадили из поезда, сообщили "Вести Воронеж" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. Женщина — ей 36 лет — была пьяна и невразумительно отвечала на вопросы.