Мощный пожар возник после взрыва на нефтехимическом заводе в Китае. Видео

Во вторник, 14 января, на химическом заводе в городе Чжухай, расположенном в провинции Гуандун на юге Китай, прогремел мощный взрыв, после чего возник сильный пожар.

К месту ЧП были стянуты усиленная группировка пожарным, которым удалось взять ситуацию под контроль, об этом сообщают китайские СМИ.

В настоящее время сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.