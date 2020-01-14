Эрдоган: Хафтар сначала согласился на перемирие в Ливии, а затем сбежал из Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара в том, что тот "сбежал из Москвы" без подписания соглашения о перемирии.

"На переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", — заявил Эрдоган, выступая в парламенте Турции

Ранее лидеры России и Турции призвали все стороны в Ливии прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 13 января в Москву прибыли глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Соглашение о перемирии обсуждалось много часов. В итоге, по словам МИД РФ Сергея Лаврова, несколько сторон конфликта в Ливии подписали документ, а Хафтар попросил дополнительное время.

"Усилия в этом направлении будем продолжать. Пока еще окончательного результата не достигнуто", — подчеркнул министр иностранных дел России.