Сын Йохана Кройфа возглавил сборную Эквадора по футболу

Голландский специалист Йорди Кройф стал главным тренером футбольной сборной Эквадора. Перед сыном легендарного футболиста поставлена задача вывести национальную команду на чемпионат мира-2020, который пройдет в Катаре.

О назначении Кройфа сообщила пресс-служба Эквадорской федерации футбола. Детали соглашения не разглашаются. Ранее Йорди возглавлял "Маккаби" из Тель-Авива и китайский "Чунцине".

Первый матч под руководством 45-летнего Кройфа-младшего сборная Эквадора проведет против команды Аргентины в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира. Игра состоится 27 марта.